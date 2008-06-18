Интернет-магазин по товарам народного потребления (товары для здорового образа жизни). Название должно иметь удобное написание кириллицей и латиницей, имя в зоне RU или COM должно быть свободно.
Маркетинг в сфере ночного клуба
Ребята, нужен очень вменяемый специалист по текстам для рекламы дорогого ночного клуба. также желательно, чтобы этот человек мог делать тексты для афиш, баннеров, мог писать новости и биографии артистов, написать тексты для сайта, "вести" сайт, делать рассылки для целевых СМИ. Ррисутствия на рабочем месте не требуется. Желательно, чтобы человек жил в Киеве.
Заявки фрилансеров
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