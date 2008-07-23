Eng. Написание текста для наполнения сайта.

==== ВНИМАНИЕ ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО ЛЮДИ, ЗНАЮЩИЕ ВЕБ-ХОСТИНГ ТЕМАТИКУ! ТОЛЬКО! ====

Нужна помощь в совместном наполнение сайта на английском языке.

Тематика веб-хостинг.

Работать будем совместно - от нас идеи и часть текста от Вас реализация их в красивом виде.

Возможно, надо будет что-то переписать из найденого в сети.

Тк, был печальный опыт с 2мя псевдо-рерайтерами, делать надо будет сразу онлаин с нами.

Тк делаем совместно цена должны быть не высокая.

Оплата только после работы, благо отзывов думаю хватит.

Если сможете убедить, что сделаете все сами - флаг Вам в руки.

Предложения без конкретных цен, или "давайте обсудим" - сразу отклоняются.

От Вас цена за всю работу, если я посчитаю, что сделали больше чем я хотел - дам больше денег.

==== ВНИМАНИЕ ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО ЛЮДИ, ЗНАЮЩИЕ ВЕБ-ХОСТИНГ ТЕМАТИКУ! ТОЛЬКО! ====