Интернет-магазин по товарам народного потребления (товары для здорового образа жизни). Название должно иметь удобное написание кириллицей и латиницей, имя в зоне RU или COM должно быть свободно.
Рекламный текст для новостройки
Задача: Разработать рекламный текст для новостройки, на основе ТЗ.
Требования.
Возможность встречи в Петербурге.
Наличие портфолио обязательно.
Заявки фрилансеров
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