Написать ТЗ для сайта

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Закрытнет заявок173 просмотра

Необходимо написать ТЗ для разработки отдельных модулей рабочего сайта

нужно расширить функционал сайта

предложения с ценами и за более детальной информацией по ICQ 107306485

17 лет назад
dhana
Игорь 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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