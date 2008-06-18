Придумать название порталу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки1978 просмотров
#1$

Количество букв - до 6. 2 слога. доменные зоны com, net, ua, ru

тематика портала - удобство во всем. пользователи - от 16 лет до 40 лет. интересы самые разнообразные. портал - стартовая страница.

обязательна проверка, свободно ли имя

17 лет назад
Smart_Click
Click Smart 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победители конкурса

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
Получила удовольствие от работы. Заказчик - приятный в общении и склонен премировать за хорошо выполненную работу. Рекомендую всем, надеюсь еще поработать на этого человека.
ExLibris
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием как с представителем компании «Смартклик». Цели и задачи он ставит четко, хорошо координирует выполняемую работу, а на возникшие вопросы дает толковые ответы, что значительно облегчает выполнение поставленной задачи. Способен оценить фрилансерский труд по достоинству: несмотря на то, что предложенные конкурсантами названия для портала не подошли, а принятый вариант имени был предложен компанией, специализирующейся на брендинге, выплатил конкурсантам, названия которых оказались наиболее интересными, поощрительные премии. С удовольствием буду принимать участие в других проектах, открытых Smart Click.
Artis-Art
Анна 
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Bogem
Alex Green 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Спасибо, с заказчиком приятно работать, он действительно важно подходит к делу и своевременно делает комментарии что необходимо для успешной реализации проекта.

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
ExLibris
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Artis-Art
Анна 
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
Bogem
Alex Green 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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