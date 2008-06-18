Придумать название порталу

Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием как с представителем компании «Смартклик». Цели и задачи он ставит четко, хорошо координирует выполняемую работу, а на возникшие вопросы дает толковые ответы, что значительно облегчает выполнение поставленной задачи. Способен оценить фрилансерский труд по достоинству: несмотря на то, что предложенные конкурсантами названия для портала не подошли, а принятый вариант имени был предложен компанией, специализирующейся на брендинге, выплатил конкурсантам, названия которых оказались наиболее интересными, поощрительные премии. С удовольствием буду принимать участие в других проектах, открытых Smart Click.