Название жилого комплекса

Ребята, нужен очень вменяемый специалист по текстам для рекламы дорогого ночного клуба. также желательно, чтобы этот человек мог делать тексты для афиш, баннеров, мог писать новости и биографии артистов, написать тексты для сайта, "вести" сайт, ...