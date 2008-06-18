Здравствуйте! Необходимо придумать название для компании, предоставляющей информационные услуги... Жду ваших предложений. Спасибо за внимание!
Серия статей на тему "фиброволокна для бетонов"
Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему:
"Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий"
(цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов).
В сети материалов мало, посему поиск неоходимо вести в печатных источниках(технические библиотеки). Интерсуют маериалы по проведенным исследованиям, технические данные, результаты испытаний образцов, практические советы по применению и т.д.
Заявки фрилансеров
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