Придумать название фирмы

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Закрыт15 заявок645 просмотров

Здравствуйте! Необходимо придумать название для компании, предоставляющей информационные услуги...

Жду ваших предложений. Спасибо за внимание!

17 лет назад
alexpaul1934
Александр 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

SeGAD
48 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
ANY_4
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Опыт оказался неудачным. На просьбу сделать срочно отзыв был положительным (от меня) - за ночь (около 22.00 информация к 9.00 подборка вариантов). Почти месяц тишины, потом непонятные отговорки, а после вопрос "А какая цена?"...

Заявки фрилансеров

SeGAD
48 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
ANY_4
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад

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