Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему: "Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий" (цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов). В сети материалов ...
Требуется уникальный контент для сайта
Требуются рерайтеры и копирайтеры для наполнения сайта - "Жить легко" контентом.
Объм текста 1000-5000 знаков без пробелов. Рисунки желательны.
Тематика - любая.
Уникальность обязательна. Все тексты проходят проверку на антиплагиат.
Жду предложений по адресу
P.S. Портфолио и примеры работ желательны.
Заявки фрилансеров
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