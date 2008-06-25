Написать текст для буклета компании

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Завершен13 заявок298 просмотров

Здравствуйте. Требуется написать текст для буклета охранного холдинга.

схема приблизительно такая

Обращение руководителя

Описание криминогенной ситуации в области со статистическими данными, описание важности обеспечения безопасности квалифицированными охранниками

Фото руководителя

1. страница

О холдинге

Краткая история создания, описание структуры.

Подробное описание комплексного подхода, описание подготовки персонала и требования к нему, основные отличия компании от конкурентов.

2 страницы

ожидаю ваших предложений по цене и срокам.

на руках ест отрывочная информация по холдингу.

17 лет назад
SakhIndigo
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$50
Отличное качество работы. Ответственный и исполнительный работник. Советую. Будем сотрудничать в будущем.
Очень приятно было работать с Константином! Задание было дано четко, предоставлена полнейшая информация о компании-заказчике. Оплата в срок и даже более оговоренной суммы;) Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится ;) Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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