Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему: "Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий" (цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов). В сети материалов ...
Написание (перевод) компьютерной документации
Сайту компьютерного и сетевого направления требуется толковый писатель (переводчик с английского) новостей и текстов.
Объем работ: 5-10 текстов в неделю. Средний объем текста 1,5-2 тыс. знаков.
Оплата: 0,3-2 $ за тысячу знаков по факту через кошелек WMZ.
Человек требуется на постоянную основу. Долгосрочное сотрудничество.
P.S. Примеры текстов в оригинале:
http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_061808.html
http://www.networkworld.com/chat/archive/2008/061908-mike-sheldon-chat-counterfeits.html?hpg1=bn
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