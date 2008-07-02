Написание (перевод) компьютерной документации

Переводы рекламных буклетов и мануалов на кофемашины. Объем большой, поэтому работать над проектом будут сразу несколько переводчиков. Задача. Исходные документы в PDF (например, http://www.wilburcurtis.com/PDF/Brochure/F-3331.pdf ) нужно будет ...