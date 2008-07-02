Написание (перевод) компьютерной документации

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Завершен17 заявок377 просмотров

Сайту компьютерного и сетевого направления требуется толковый писатель (переводчик с английского) новостей и текстов.

Объем работ: 5-10 текстов в неделю. Средний объем текста 1,5-2 тыс. знаков.

Оплата: 0,3-2 $ за тысячу знаков по факту через кошелек WMZ.

Человек требуется на постоянную основу. Долгосрочное сотрудничество.

P.S. Примеры текстов в оригинале:

http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_061808.html

http://www.networkworld.com/chat/archive/2008/061908-mike-sheldon-chat-counterfeits.html?hpg1=bn

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17 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ieroglyph
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад
Качество переводов устраивает на 95%. Проблем в сотрудничестве не возникает. Рекомендую.
Доволен работой, с оплатой Никаких проблем! Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ieroglyph
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад

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