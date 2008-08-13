Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему: "Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий" (цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов). В сети материалов ...
Слоган + статья
Написать 5-7 слоганов + креативную статью о теплом поле.
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