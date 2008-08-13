Слоган + статья

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок466 просмотров

Написать 5-7 слоганов + креативную статью о теплом поле.

17 лет назад
hella757
Эльвира 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад
$250
Работа сделана качественно и в срок
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

happy-art
Татьяна 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
17 лет назад

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