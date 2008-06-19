Переводы рекламных буклетов и мануалов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок486 просмотров

Переводы рекламных буклетов и мануалов на кофемашины. Объем большой, поэтому

работать над проектом будут сразу несколько переводчиков.

Задача.

Исходные документы в PDF (например, http://www.wilburcurtis.com/PDF/Brochure/F-3331.pdf ) нужно будет качественно перевести и сверстать результат в Word файл.

С сохранением общего вида документа (схем, таблиц и пр.)

К участию приглашаются только профессиональные переводчики.

Пожалуйста, в приват Вашу цену за 1800 знаков, скорость (стр./день) и перевод этого текста:

The Gemini System 120A conveniently and

automatically brews 12 or 24 cups of rich, fullbodied

coffee per cycle into a 36-cup insulated

Satellite Server. A brew-ready light signals when

water temperature is ready for the next brewing

cycle. Timer can also be set to brew 24 cups at

a time without refilling the brew basket. This

full-featured brewer conveniently plugs into a

conventional 115V wall outlet.

• Brews automatically in 12- or 24-cup

increments.

• Automatic timer allows brewing of

24 cups without brew basket reloading.

• Hot water faucet lets you draw steaming hot

water for tea, soups or cup meals — even

during brewing.

• High-efficiency, double-wall insulation in

each Satellite Server maintains coffee

temperature for extended periods without

warming. Coffee cannot deteriorate, but

maintains its rich, full-bodied flavor.

• Locking Satellite lids guard against

accidental spills.

• Color coded satellite faucets available for

regular or decaffeinated coffee, tea.

FEATURES AT A GLANCE

• 2.5„ adjustable plastic legs.

• Oversize Stainless Steel Brew Basket

(Recommended when soft water is used,

decaffeinated coffee, high altitude locations, or

other conditions which may cause standard brew

basket to overflow.)

Внимание! Не нужно переводить этот текст, если Вы уже присылали тестовые переводы к другим моим проектам или Вы были исполнителем по одному из моих проектов связанных с переводами. В этом случае просто сообщите о своем желании взять работу, гарантированную скорость и Ваш текущий тариф.

17 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Denis_Riv
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад
olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
TrueV
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Denis_Riv
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
17 лет назад
olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
TrueV
48 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Серия статей на тему "фиброволокна для бетонов"

    Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему: "Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий" (цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов). В сети материалов ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Эффективный продающий текст! Строительство.

    $500

    Написать продающий текст для строительной Компании. Конкурентные преимущества компании: Использование Инновационных технологий и материалов при строительстве. Минимизация затрат. Гарантия качества. Дополнительная информация по компании предоставляется Исполнителю. ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Lotus7

    $80

    Создать тесты к статьям по Lotus 7.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать текст для буклета компании

    Здравствуйте. Требуется написать текст для буклета охранного холдинга. схема приблизительно такая Обращение руководителя Описание криминогенной ситуации в области со статистическими данными, описание важности обеспечения безопасности квалифицированными охранниками ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется уникальный контент для сайта

    Требуются рерайтеры и копирайтеры для наполнения сайта - "Жить легко" контентом. Объм текста 1000-5000 знаков без пробелов. Рисунки желательны. Тематика - любая. Уникальность обязательна. Все тексты проходят проверку на антиплагиат. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Придумать название фирмы

    Здравствуйте! Необходимо придумать название для компании, предоставляющей информационные услуги... Жду ваших предложений. Спасибо за внимание!

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название жилого комплекса

    Задача: Разработать название жилого комплекса, на основе ТЗ. Требования. Возможность встречи в Петербурге. Наличие портфолио обязательно.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад