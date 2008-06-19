Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему: "Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий" (цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов). В сети материалов ...
Переводы рекламных буклетов и мануалов
Переводы рекламных буклетов и мануалов на кофемашины. Объем большой, поэтому
работать над проектом будут сразу несколько переводчиков.
Задача.
Исходные документы в PDF (например, http://www.wilburcurtis.com/PDF/Brochure/F-3331.pdf ) нужно будет качественно перевести и сверстать результат в Word файл.
С сохранением общего вида документа (схем, таблиц и пр.)
К участию приглашаются только профессиональные переводчики.
Пожалуйста, в приват Вашу цену за 1800 знаков, скорость (стр./день) и перевод этого текста:
The Gemini System 120A conveniently and
automatically brews 12 or 24 cups of rich, fullbodied
coffee per cycle into a 36-cup insulated
Satellite Server. A brew-ready light signals when
water temperature is ready for the next brewing
cycle. Timer can also be set to brew 24 cups at
a time without refilling the brew basket. This
full-featured brewer conveniently plugs into a
conventional 115V wall outlet.
• Brews automatically in 12- or 24-cup
increments.
• Automatic timer allows brewing of
24 cups without brew basket reloading.
• Hot water faucet lets you draw steaming hot
water for tea, soups or cup meals — even
during brewing.
• High-efficiency, double-wall insulation in
each Satellite Server maintains coffee
temperature for extended periods without
warming. Coffee cannot deteriorate, but
maintains its rich, full-bodied flavor.
• Locking Satellite lids guard against
accidental spills.
• Color coded satellite faucets available for
regular or decaffeinated coffee, tea.
FEATURES AT A GLANCE
• 2.5„ adjustable plastic legs.
• Oversize Stainless Steel Brew Basket
(Recommended when soft water is used,
decaffeinated coffee, high altitude locations, or
other conditions which may cause standard brew
basket to overflow.)
Внимание! Не нужно переводить этот текст, если Вы уже присылали тестовые переводы к другим моим проектам или Вы были исполнителем по одному из моих проектов связанных с переводами. В этом случае просто сообщите о своем желании взять работу, гарантированную скорость и Ваш текущий тариф.
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