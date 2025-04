Переводы рекламных буклетов и мануалов на кофемашины. Объем большой, поэтому

работать над проектом будут сразу несколько переводчиков.

Задача.

Исходные документы в PDF (например, http://www.wilburcurtis.com/PDF/Brochure/F-3331.pdf ) нужно будет качественно перевести и сверстать результат в Word файл.

С сохранением общего вида документа (схем, таблиц и пр.)

К участию приглашаются только профессиональные переводчики.

Пожалуйста, в приват Вашу цену за 1800 знаков, скорость (стр./день) и перевод этого текста:

The Gemini System 120A conveniently and

automatically brews 12 or 24 cups of rich, fullbodied

coffee per cycle into a 36-cup insulated

Satellite Server. A brew-ready light signals when

water temperature is ready for the next brewing

cycle. Timer can also be set to brew 24 cups at

a time without refilling the brew basket. This

full-featured brewer conveniently plugs into a

conventional 115V wall outlet.

• Brews automatically in 12- or 24-cup

increments.

• Automatic timer allows brewing of

24 cups without brew basket reloading.

• Hot water faucet lets you draw steaming hot

water for tea, soups or cup meals — even

during brewing.

• High-efficiency, double-wall insulation in

each Satellite Server maintains coffee

temperature for extended periods without

warming. Coffee cannot deteriorate, but

maintains its rich, full-bodied flavor.

• Locking Satellite lids guard against

accidental spills.

• Color coded satellite faucets available for

regular or decaffeinated coffee, tea.

FEATURES AT A GLANCE

• 2.5„ adjustable plastic legs.

• Oversize Stainless Steel Brew Basket

(Recommended when soft water is used,

decaffeinated coffee, high altitude locations, or

other conditions which may cause standard brew

basket to overflow.)

Внимание! Не нужно переводить этот текст, если Вы уже присылали тестовые переводы к другим моим проектам или Вы были исполнителем по одному из моих проектов связанных с переводами. В этом случае просто сообщите о своем желании взять работу, гарантированную скорость и Ваш текущий тариф.