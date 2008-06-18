Разработка контента для сайта

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Закрыт10 заявок190 просмотров

Сайт www.znk-project.net

Нужно разработать контент в для всех страниц и разделов. ТЗ по каждому разделу предоставим.

У нас нет штатного редактора поэтому разработанный контент должен быть готовым продуктом, без ошибок, с правильной пунктуацией.

Контент не обязательно должен быть 100% уникальным но при использовании чужих текстов содержание дожно быть изменено не менее чем на 40%.

Жду ваших предложений по цене за 1000 знаков.

Начало работы Asap

17 лет назад
aumt
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Kopiraiter
Иванов 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
17 лет назад

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