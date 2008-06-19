Здравствуйте!

Требуется придумать слоган для сайта хакерской тематики.

в названии домена будет слово мафия. (и слово веб).

То соответственно можно что-то придумать с данными словами.

Также на сайте будет не мало информации по безопасности, соотвецтвенно можно и придумать слоган по тематики безопасность.

Вообще выслушаю любые предложения, писать в лс