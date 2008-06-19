Слоган для сайта хакерской тематики

$15
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Закрыт20 заявок428 просмотров

Здравствуйте!

Требуется придумать слоган для сайта хакерской тематики.

в названии домена будет слово мафия. (и слово веб).

То соответственно можно что-то придумать с данными словами.

Также на сайте будет не мало информации по безопасности, соотвецтвенно можно и придумать слоган по тематики безопасность.

Вообще выслушаю любые предложения, писать в лс

17 лет назад
e__t
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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