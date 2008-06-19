Нужны 2 статьи по автотематике. в частности "автобагажники" и "автокраны" 3-3.5 тыс. символов. Копирайт. сроки, цена просьба в приват и icq не писать.
Слоган для сайта хакерской тематики
Здравствуйте!
Требуется придумать слоган для сайта хакерской тематики.
в названии домена будет слово мафия. (и слово веб).
То соответственно можно что-то придумать с данными словами.
Также на сайте будет не мало информации по безопасности, соотвецтвенно можно и придумать слоган по тематики безопасность.
Вообще выслушаю любые предложения, писать в лс
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