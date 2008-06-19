Необходимо выполнить поиск и рерайт материалов на тему: "Использование полимерных фиброволокон в производстве бетона и бетонных изделий" (цементно-песчаных стяжках, сухих строительных смесей и других видов строительных материалов). В сети материалов ...
Тексты для сайта с автомобильной тематикой
Требуются тексты для сайта. Общие правила для всех текстов:
1. тексты должны отличаться не простой заменой синонимов и перестановкой слов, не должно быть одинаковых отрывков и устойчивых фраз;
2. в текстах не должно быть отрывков и фраз из текста на главной сайта;
3. тексты не должны быть опубликованы в сети без разрешения ни до ни после;
Нужно:
1. 3-5 пресс-релиза, 1500-2500 символов;
2. Тексты для разделов (как в тестовом задании), до 1000-1200 символов;
3. Статьи в вольном стиле (новости, интервью, обзоры, аналитика и т. д.) на такую же тематику, описывающие ресурс, 1000-3000 символов;
От вас нужно тестовое задание (для выбранного исполнителя тестовое задание оплачивается) и ваши цены.
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