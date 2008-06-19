Тексты для сайта с автомобильной тематикой

Требуются тексты для сайта. Общие правила для всех текстов:

1. тексты должны отличаться не простой заменой синонимов и перестановкой слов, не должно быть одинаковых отрывков и устойчивых фраз;

2. в текстах не должно быть отрывков и фраз из текста на главной сайта;

3. тексты не должны быть опубликованы в сети без разрешения ни до ни после;

Нужно:

1. 3-5 пресс-релиза, 1500-2500 символов;

2. Тексты для разделов (как в тестовом задании), до 1000-1200 символов;

3. Статьи в вольном стиле (новости, интервью, обзоры, аналитика и т. д.) на такую же тематику, описывающие ресурс, 1000-3000 символов;

От вас нужно тестовое задание (для выбранного исполнителя тестовое задание оплачивается) и ваши цены.