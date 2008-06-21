Нужны статьи по вентиляции и кондиционированию

Требуется написание уникальных, неопубликованных статей (можно рерайт, самостоятельный поиск информации, перевод с англоязычных источников) на тему вентиляция и кондиционирование. Сравнение продукции разных производителей сплит-систем LG, Hitachi, Carrier, York, Daikin, General, Mitsubishi. Общеобразовательные, содержательные, понятные и интересные статьи по фанкойлам, чиллерам, комрессорно-конденсаторным блокам.

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