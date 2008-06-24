Рерайт статей

Есть 4 страницы текста ( в общей сложности - до 2 тысяч). Пакетные сервисы (типа что входит в один пакет, что в другой и .тд.). Тематика: создание логотипов, фирстиль, бренд-буки. Нужно поправить так, что-бы пакеты ...