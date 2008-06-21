Подкоректировать небольшой текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок260 просмотров

Есть 4 страницы текста ( в общей сложности - до 2 тысяч). Пакетные сервисы (типа что входит в один пакет, что в другой и .тд.). Тематика: создание логотипов, фирстиль, бренд-буки. Нужно поправить так, что-бы пакеты стали уникальными. Цена - до 10 у.е. за все. Жду предложений. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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