Написание статей для сайта

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Завершен32 заявки593 просмотра

Необходим человек для написания русскоязычных статей, планируемая загрузка 1-2 статьи в день (1,5 - 2,5 тыс. знаков каждая)

Тематики различные, сейчас нужно несколько статей по спортивной и автотематике

Статьи должны быть уникальными по версии Google, Yandex, Copyscape, Антиплагиат

Оплата по вебмани

Заинтересованным лицам просьба писать в предложении свои расценки за 1000 знаков без пробелов

Написание статей
17 лет назад
pk2002
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
Креативный подход к написанию статей. Быстрый и качественный результат. Вобщем целиком и полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую
Павел - отличный работодатель! Четко поставил задачи, помог с выбором темы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

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