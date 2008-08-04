Написание статей для сайта

Необходим человек для написания русскоязычных статей, планируемая загрузка 1-2 статьи в день (1,5 - 2,5 тыс. знаков каждая)

Тематики различные, сейчас нужно несколько статей по спортивной и автотематике

Статьи должны быть уникальными по версии Google, Yandex, Copyscape, Антиплагиат

Оплата по вебмани

Заинтересованным лицам просьба писать в предложении свои расценки за 1000 знаков без пробелов