Необходимо наполнить интернет-магазин вентиляционных систем,раздел "кондиционеры" около ... 1-2 рубля за поцизию...позиций много...при удачном сотрудничестве будет ещё работа.... Оплата только по факту...
Написание контента для сайтов различных тематик
Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, металлопрокат, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто).
Обычно дается
Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.
Тексты должны быть уникальными. Нигде более выкладываться не должны, даже частично в портфолио.
Если нужно, спросите, и вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство, в анкоры поместив заголовки статей. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.
Оплата обычно на следующее утро через вебмани. Случаются редкие незначительные задержки, по этому поводу не стоит нервничать.
1$ за 1000 знаков без пробелов.
2+3 х 1$ =5$
Главная: употребить все ключевые 2 раза минимум. Тема: "О нас", "о компании", "Почему именно нас выбирают и как хорошо быть нашим клиентом".
В статьях: минимум 2 раза на все 3 статьи в сумме, но лучше чаще. У статей должны быть темы и заголовки взятые из списка и включающие минимум одну ключевую фразу. Фразы в тексте можно разбивать и переставлять слова местами в отрезке не более 8 слов, но на главной очень желательно полное соответствие. Слова можно склонять, спрягать.
Может быть, что ключевых слов много (тысяча и более). В этом случае они состоят из частей связного текста и перечислений (например продукции или услуг), и употребить их однажды в 2х и даже однажды - сложно. Тогда на главную вы должны увеличить на полторы тысячи, статьи на полтысячи. Бюджет разумеется останется прежним.
Результат высылать на оба мыла(укажите их в поле "кому" через запятую): [email protected], [email protected]
Высылать нужно в одном(для одного домена) неархивированном файле формата .rtf с доменом в имени (например, ilkz.ru.rtf), если задание без домена, то тему полностью латиницей. Также во избежании путаницы в теме письма укажите домены (если без домена, то темы), для которых писались тексты.
В тексте не должно быть переносов, списков(заменять на перечисления), таблиц, но должны быть абзацы. Выделить жирным ключевые слова.
Программой http://textbroker.ru/files/DCFinder.exe нужно проверить тексты на уникальность. Также в гугле и яндексе по одному предложению из каждой статьи, и три из главной проверить на частичные дубли.
Срок - обед ближайшего будня (завтра или после выходных).
Для своевременной оплаты заранее сообщайте ваш номер wmz-кошелька.
Если свободны и согласны с условиями- стучите в аську 41пять-7два5-66четыре и спрашивайте ключевые слова.
Заявки фрилансеров
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