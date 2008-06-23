Написать 2-3 статьи

Интересует написание статей в прессу со своей спецификой.

Суть в следующем. Есть компания. Занимается продажей спортивных автомобилей.

Есть сайт компании. На сайте есть раздел "Пресса о нас". Нужно сделать туда пару вырезок. Но так как в прессе ничего не писали о этой компании надо сделать фальшивые. Сейчас нужны тексты. Затем мы будем оформлять статьи и доводить их до вида сканированных изображений.

Сделать тексты 2-3 вырезок нужно сегодня. Сайт конкурентов с вырезками и сайт нашей компании будут предоставлены.

Интересует цена вопроса.