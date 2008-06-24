Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, металлопрокат, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто). Обычно дается Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц. Тексты должны ...
Текст для сайта Дизайн / Креатив компании
Необходимо написать короткий текст для сайта, красиво описывающий предоставляемые услуги:
Первая страница - Приветствие
Веб-дизайн
Дизайн
Мультимедия
Полиграфия
Программирование
Программный дизайн
Интернет-проекты (создание / управление)
Оплата 100% вперёд после демонстрации и акцепта одного текста.
Можно через безопасные сделки.
Заявки фрилансеров
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