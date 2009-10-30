Тексты для сайтов сертификационных центров

Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 200р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное оно будет, тем больше шансов на успешную работу. Не пишите, пожалуйста, на сайт, нет возможности его просматривать. На письма «постучись в аську, договоримся» отвечать не буду. Спасибо за понимание.