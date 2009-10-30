Статьи Для Сайта managery.ru, так же интервью. Предлагайте цену за статью (1-2 стр а4). Если готовы на бесплатной основе рассмотрим все предложения. Так же запускается Online журнал Манагеры.Ру нужны авторы
Тексты для сайтов сертификационных центров
Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 200р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное оно будет, тем больше шансов на успешную работу. Не пишите, пожалуйста, на сайт, нет возможности его просматривать. На письма «постучись в аську, договоримся» отвечать не буду. Спасибо за понимание.
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