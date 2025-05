Создать странички для сайта по шаблону

Есть 33 файла в которых содержится текст SQL запроса (сразу скажу что ничего о SQL знать не надо) и описание, вот пример файла:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/*This SQL script uses Demos database.

Please open ...Demos\Demos database file.

This example illustrates use of FULL JOIN action.

This query retrieves all event names and places where they happen. Venue is attached to event name if value of field "VenueNo" is equal in both tables. If there is no corresponding venue for event, then NULL is placed beside it. Likewise, if a corresponding event for a venue couldn"t be found, NULL is placed to the left of it.*/

select e1."Event_Name", v2."Venue"

from "events" e1

full outer join "venues" v2

on (e1."VenueNo" = v2."VenueNo")

order by e1."Event_Name" asc, v2."Venue" asc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нужно опубликовать эти файлы в виде страничек на нашем сайте по шаблону.

Для этого нужно

1) кликнуть в админке "добавить страничку"

2) заполнить поля формы по образцу (смотрите на приложенной картинке)

3) скопировать SQL скрипт (то что идет после */) в форму на http://manoli.net/csharpformat/

4) выбрать под той формой t-sql и нажать format my code

5) в поле content добавить комментарий из файла (то что находится между /* и */)

6) добавить в это же поле html код, выданный после нажатия format в пункте 4)

7) добавить дополнительный html код, который одинаков для всех таких страничек (скопировать с другой такой странички - там уже несколько таких файлов опубликовано)

Всего нужно опубликовать 33 файлов, причем штук 10 из них уже опубликованы, но неправильно отформатированы (неправильно выполнен пункт 4) - нужно эти странички заменить.

Пишите цену и сроки. Мне это нужно сделать побыстрее, очень желательно до понедельника.