stealthdebuger

Андрей stealthdebuger

 
48 летУкраина/Кропивницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Не говорю о том, чего не знаю,

Не берусь за то, что не умею.

Разве не скромность говорит о серьезности?!

Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.

Отзывы заказчиков
xthtpjdf
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$260
10 баллов
13 лет назад
Доработка кредитного автомата
Работа проведена в предельно короткие сроки, учитывались все пожелания, в том числе, возникавшие в процессе работы. Рад сотрудничеству! Спасибо!!!
Четкая формулировка требований, понимание возникающих сложностей с выполняемой работой. Своевременная оплата. Рекомендую в качестве заказчика.
Ответный отзыв
elchat
40 летПольша
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Григорьев Андрей stealthdebu
Андрей как всегда профессионально подошел к делу. Принял замечания, сделал точно по техзаданию. Будем сотрудничать впредь.
О Виктории можно говорить много хороших слов, но я хочу сказать лишь одно... Больше бы таких заказчиков!!!
Ответный отзыв
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Нужна помощь в тестировании сайта.
Андрей очень хорошо проконсультировал и помог в тестировании сайта! Отличный исполнитель. Рекомендую!!
Интересен тем, что пытается самостоятельно разобраться в тех вопросах, с которыми столкнулся. Оплату получил. Рекомендую.
Ответный отзыв
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Восстановить админку сайта (PHP, самопис)
Сработал быстро и четко. Система восстановлена, и главное, доволен клиент. Рекомендую.
Предоставил четкое описание проблемы. Все необходимые для работы материалы получил по первой просьбе. Оплата произведена сразу по окончании работ. Рекомендую.
Ответный отзыв
sergey212121
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$350
10 баллов
14 лет назад
Оптимизация сайта с учетом высоких нагрузок
Для оптимизации сайта мне нужен был только опытный, грамотный и надежный специалист и я из общего списка кандидатур снова выбрал Андрея. Проверено.
Только положительные впечатления от работы. Рекомендую всем, как порядочного, четко ставящего задачу заказчика.
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