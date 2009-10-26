Андрей stealthdebugerstealthdebuger
48 летУкраина/Кропивницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Не говорю о том, чего не знаю,
Не берусь за то, что не умею.
Разве не скромность говорит о серьезности?!
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Отзывы заказчиков
$260
10 баллов
13 лет назад
Работа проведена в предельно короткие сроки, учитывались все пожелания, в том числе, возникавшие в процессе работы. Рад сотрудничеству! Спасибо!!!
Ответный отзыв
Четкая формулировка требований, понимание возникающих сложностей с выполняемой работой. Своевременная оплата. Рекомендую в качестве заказчика.
$150
10 баллов
14 лет назад
Андрей как всегда профессионально подошел к делу. Принял замечания, сделал точно по техзаданию. Будем сотрудничать впредь.
Ответный отзыв
О Виктории можно говорить много хороших слов, но я хочу сказать лишь одно... Больше бы таких заказчиков!!!
$5
10 баллов
14 лет назад
Андрей очень хорошо проконсультировал и помог в тестировании сайта! Отличный исполнитель. Рекомендую!!
Ответный отзыв
Интересен тем, что пытается самостоятельно разобраться в тех вопросах, с которыми столкнулся. Оплату получил. Рекомендую.
$80
10 баллов
14 лет назад
Сработал быстро и четко. Система восстановлена, и главное, доволен клиент. Рекомендую.
Ответный отзыв
Предоставил четкое описание проблемы. Все необходимые для работы материалы получил по первой просьбе. Оплата произведена сразу по окончании работ. Рекомендую.
$350
10 баллов
14 лет назад
Для оптимизации сайта мне нужен был только опытный, грамотный и надежный специалист и я из общего списка кандидатур снова выбрал Андрея. Проверено.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от работы. Рекомендую всем, как порядочного, четко ставящего задачу заказчика.
Веб-программирование
11 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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4 отзыва
от $300
от 10 дней
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Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $500
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от $300
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