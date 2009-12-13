Приватный проект для Григорьев Андрей stealthdebu

$150
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка168 просмотров
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Требуется создать админку сайта тестов. Дизайн имеется. Несколько текстовых страниц, остальное- вывод информации о тестах. Организация поиска по нескольким полям.

Подробное тз при обсуждении

14 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
stealthdebuger
Андрей 
48 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней
Андрей как всегда профессионально подошел к делу. Принял замечания, сделал точно по техзаданию. Будем сотрудничать впредь.
О Виктории можно говорить много хороших слов, но я хочу сказать лишь одно... Больше бы таких заказчиков!!!
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