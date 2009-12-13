Приватный проект для Григорьев Андрей stealthdebu

В приложении ТЗ Вот ссылка на шаблон http://cms.template-help.com/magento_25604/ Шаблон включает инсталятор системы маженто. Тот кто с такими работал – тот знает. Сам шаблон вышлю после того как предварительно договоримся. Систем оплат подключать не нужно. Требования к исполнителю: -опыт работы с маженто ...