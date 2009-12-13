1. Требуется настроить вывод контента с неглавных страниц без модулей. 2. Настроить визуальный редактор чтобы он видел все папки и категории.
Приватный проект для Григорьев Андрей stealthdebu
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать админку сайта тестов. Дизайн имеется. Несколько текстовых страниц, остальное- вывод информации о тестах. Организация поиска по нескольким полям.
Подробное тз при обсуждении
- Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Хотим сделать сайт по продаже БУ авто. Все готовые решения не сильно нас устраивают. Нужна человеческая CMS созданная с 0. Краткое ТЗ. http://auto.ria.ua/ Нас полностью устраивает. Нужно делать по примеру. Но так же встроить грабер с запуском по расписанию. Добавить возможность ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Небольшой сайт - 66 страниц на древней ЦМС Joomla надо поставить на свежую версиюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо доделать сайт (социальная сеть lite), построенный на Joomla. На текущий момент сделано более половины: натянут дизайн, созданы необходимые разделы и рубрики. Не до конца доделаны профили, фото- и видеогалереи. Наибольшей доделки требует система рейтингов и голосований. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Друзья. Есть сайт, работающий на netcat. Соответственно есть мелкие штуки, которые надо подправить. Сайт selftime.ru 1. Внедрение навигационной строки «хлебные крошки» 2. Доработка файла css в соответствии с установкой определенного шрифта в виде основного на сайте, с изменением цвета ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
1) Изменить длина заголовков у продуктов 2) Вырезать корзину из магазина как таковую!Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт визитка, все статичное кроме трех страниц - новости, статьи, публикации, они все выполняются в традиционном стиле - заголовок, анонс, подробнее, вобщем один динамичный модуль, все остальное на сайте статика. Верстка готова, сайт залит в ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Все в ТЗ срок до завтра в личку, аську до выбора в проекте не отвечаюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
В приложении ТЗ Вот ссылка на шаблон http://cms.template-help.com/magento_25604/ Шаблон включает инсталятор системы маженто. Тот кто с такими работал – тот знает. Сам шаблон вышлю после того как предварительно договоримся. Систем оплат подключать не нужно. Требования к исполнителю: -опыт работы с маженто ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $300
1. Верстка шаблонов (4 штуки) 2. Прикрутка шаблонов к CMS 3. Настройка структуры сайта На втором этапе – разработка специфических модулей (отдельный бюджет).Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад