Настройка joomla justina

$10
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки139 просмотров
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1. Требуется настроить вывод контента с неглавных страниц без модулей.

2. Настроить визуальный редактор чтобы он видел все папки и категории.

Joomla
14 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад