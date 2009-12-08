Разработка CMS для автопродажи

Хотим сделать сайт по продаже БУ авто. Все готовые решения не сильно нас устраивают.

Нужна человеческая CMS созданная с 0.

Краткое ТЗ.

http://auto.ria.ua/

Нас полностью устраивает. Нужно делать по примеру.

Но так же встроить грабер с запуском по расписанию.

Добавить возможность обновления новостей с админки с удобным интерфейсом как в ДЛЕ.

Код должен быть понятен. Все блоки должны подключатся командой в шаблоне по типу {blok1}... Легкая интеграция шаблонов.

Программист желательно должен быть с Киева, что бы при личной встрече обсуждать нюансы и т.д.