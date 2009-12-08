Доделать сайт на движке Joomla

Необходимо доделать сайт (социальная сеть lite), построенный на Joomla.

На текущий момент сделано более половины: натянут дизайн, созданы необходимые разделы и рубрики.

Не до конца доделаны профили, фото- и видеогалереи. Наибольшей доделки требует система рейтингов и голосований. Плюс куча мелких и больших глюков при работе в IE.

Стандартными модулями, боюсь, не обойтись – придется дописывать свои собственные, так что просьба не терять свое и мое время на стандартные объявления «Сделаю быстро и качественно» – заранее оцените свои силы.

Есть прототип в формате RP – http://www.axure.com/downloads.aspx – по нему и необходимо доделывать сайт.

Исходники и ссылку на недоделанный сайт скину в личку.