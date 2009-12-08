Доделать сайт на движке Joomla

Друзья. Есть сайт, работающий на netcat. Соответственно есть мелкие штуки, которые надо подправить. Сайт selftime.ru 1. Внедрение навигационной строки «хлебные крошки» 2. Доработка файла css в соответствии с установкой определенного шрифта в виде основного на сайте, с изменением цвета ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доделать сайт (социальная сеть lite), построенный на Joomla.
На текущий момент сделано более половины: натянут дизайн, созданы необходимые разделы и рубрики.
Не до конца доделаны профили, фото- и видеогалереи. Наибольшей доделки требует система рейтингов и голосований. Плюс куча мелких и больших глюков при работе в IE.
Стандартными модулями, боюсь, не обойтись – придется дописывать свои собственные, так что просьба не терять свое и мое время на стандартные объявления «Сделаю быстро и качественно» – заранее оцените свои силы.
Есть прототип в формате RP – http://www.axure.com/downloads.aspx – по нему и необходимо доделывать сайт.
Исходники и ссылку на недоделанный сайт скину в личку.
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