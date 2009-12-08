Настроить Netcat

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки95 просмотров
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Друзья.

Есть сайт, работающий на netcat. Соответственно есть мелкие штуки, которые надо подправить. Сайт selftime.ru

1. Внедрение навигационной строки «хлебные крошки»

2. Доработка файла css в соответствии с установкой определенного шрифта в виде основного на сайте, с изменением цвета шрифта в разделе «Ответы психолога»

3. Анализ возможности увеличить размер добавляемых на сайт файлов.

4. Внедрение модуля «Защита форм картинкой (CAPTCHA)»

5. Доработка формы «Записаться на консультацию»: добавление обязательных полей Имя, Телефон, Текст сообщения.

6. Доработка формы «Отправить сообщение» в разделе «Ответы психолога»

7. Доработка раздела «Ответы психолога»:

- добавление возможности редактирования объектов в интерфейсе администратора: поля для ввода текста и дата создания объектов;

8. Доработка вывода анонсов публикаций

9. Доработка вывода компонента «Новости»

Стоимость работ обсуждается.

14 лет назад
helenmilova
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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