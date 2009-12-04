Помощь в установке и настройке

Сайт www.tanzmeister.ru надо перевести на Битрикс (Стандарт). Дизайн этот же. В шаблон добавить несколько включаемых областей, стилизовать меню и перевести его в текст (сейчас изображения), стилизовать и добавить формы авторизации, подписки, записи. Возможно, понадобится ...