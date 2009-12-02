Создать шаблон для Wordpress

Нужно какой то движок, можно стандартный темплейт http://www.photoforum.ru/ вот пример сайта. Ну необязательно все что тут Можно реализовать на пхпбб Требования основные: 1)Чтобы была фотогалерея по разделам, чтобы в нее добавляли пользователи фото 2)Новые фото на главной 3)Чтобы за фото можно ...