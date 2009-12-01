Из Ucoz в Joomla 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок251 просмотр
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Нужно шаблон переделать из укоза в джумлу 1.5,писать строго в личные сообщения!

Joomla
14 лет назад
karen0
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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