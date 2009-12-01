Необходимо исправить ошибки в работе ShugarCRM. перечень работ: 1. сделать так, чтобы все исходящие письма имели кодировку Koi8-U. сейчас указана Koi8-U, но письма уходят в CP1251 2. исправить форму поиска по e-mail: часть e-mail находится, часть ...
Создание движка для сайта финансовой организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист высокого уровня для создания движка для сайта финансовой организации, есть подробная ТЗ, вышлю его при более конкретном общении, основные моменты вкратце:
1. Необходимо реализовать высокий уровень безопасности, вход пользователей по паролю и файлу ключей.
2. Внутри системы нужна возможность обмена файлами, сообщениями в чате и внутренняя почта.
3. Необходимо максимальное быстродействие системы.
Требования к исполнителям:
1. Обязательно портфолио (чтобы были примеры работ, которые подобны этой, без портфолио предложения рассматриваться не будут!)
2. Необходимы отзывы ( с негативными отзывами предложения рассматриваться не будут!)
3. Кандидат должен быть зарегистрированным в системе не менее года.
Предложения оставляйте только здесь! Бюджет проекта не определен, но просьба особо не завышать цену, примерные представления имеются!
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