Создание движка для сайта финансовой организации

Нужен специалист высокого уровня для создания движка для сайта финансовой организации, есть подробная ТЗ, вышлю его при более конкретном общении, основные моменты вкратце:

1. Необходимо реализовать высокий уровень безопасности, вход пользователей по паролю и файлу ключей.

2. Внутри системы нужна возможность обмена файлами, сообщениями в чате и внутренняя почта.

3. Необходимо максимальное быстродействие системы.

Требования к исполнителям:

1. Обязательно портфолио (чтобы были примеры работ, которые подобны этой, без портфолио предложения рассматриваться не будут!)

2. Необходимы отзывы ( с негативными отзывами предложения рассматриваться не будут!)

3. Кандидат должен быть зарегистрированным в системе не менее года.

Предложения оставляйте только здесь! Бюджет проекта не определен, но просьба особо не завышать цену, примерные представления имеются!