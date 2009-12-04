Консультация по Vam Shop

Необходимо исправить ошибки в работе ShugarCRM. перечень работ: 1. сделать так, чтобы все исходящие письма имели кодировку Koi8-U. сейчас указана Koi8-U, но письма уходят в CP1251 2. исправить форму поиска по e-mail: часть e-mail находится, часть ...
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Есть несколько вопросов по движку, пишите кто разбирается
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