Консультация по Vam Shop

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки152 просмотра
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Есть несколько вопросов по движку, пишите кто разбирается

14 лет назад
airus39
Алекс 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$40
1 день
Грамотный специалист и ответственный исполнитель.Лучший среди Vam Shop программистов.Задачу выполнил быстро и точно
Хороший заказчик. Понятно излагает суть вопроса. С оплатой никаких проблем.
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