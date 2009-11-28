Править сайт на WP

$10
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки209 просмотров
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Есть сайт на WP - http://be-sexy.ru

Там сейчас title главной страницы дублируется в крупной надписи вверху сайта (белым по красному). Также название сайта есть в title всех страниц.

Требуется:

1) Сделать так чтобы title главной страницы можно было задавать отдельно, делать его длинным (из десятка слова) и чтобы он нигде не дублировался в шапке сайта и в тайтлах других страниц. Всё на сайте остается как прежде, только тайтл главной становится независимо редактируемым.

2) Надо сделать возможность размещать на главной странице текстовые блоки через админку. Не записи в блоге, а отдельные текстовые поля. Возможные места для размещения текста: в подвале и/или в правом столбце и/или в левом столбце.

Сейчас есть только доступ в админку WP. Можно всё это сделать без FTP-доступа?

14 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр сделал очень важные для меня изменения в движке сайта. Хорошо настроил всё под мои требования. Причем многие претенденты отказывались, говоря, что это технически не возможно. Работой очень доволен.
Приятно работать с приятными людьми. Игорь четко объяснил задание, сразу оплатил работу. Одним словом, нашим пока непродолжительный сотрудничеством я доволен. Буду рад помочь в будущем.
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