Править сайт на WP

Есть сайт на WP - http://be-sexy.ru

Там сейчас title главной страницы дублируется в крупной надписи вверху сайта (белым по красному). Также название сайта есть в title всех страниц.

Требуется:

1) Сделать так чтобы title главной страницы можно было задавать отдельно, делать его длинным (из десятка слова) и чтобы он нигде не дублировался в шапке сайта и в тайтлах других страниц. Всё на сайте остается как прежде, только тайтл главной становится независимо редактируемым.

2) Надо сделать возможность размещать на главной странице текстовые блоки через админку. Не записи в блоге, а отдельные текстовые поля. Возможные места для размещения текста: в подвале и/или в правом столбце и/или в левом столбце.

Сейчас есть только доступ в админку WP. Можно всё это сделать без FTP-доступа?