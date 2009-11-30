Перенести hmtl сайт на joomla

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок214 просмотров
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Нужно перенести сайта на cms joomla 1.5 "как есть".

Сайт (44 страницы)

Joomla
14 лет назад
alex_sib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kislotnick
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
2 дня
Проект выполнен в срок и все четко по ТЗ. При общении оставил впечатление ответственного человека.
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