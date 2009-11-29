Настроить джумловский шаблон

Вот этот сайт на джумле http://liatours.kz/ надо настроить в точности как этот сайт http://www.zhananur.kz/index.php , установить все компоненты и модули, а именно:

1)Вверху сделать выпадающее меню такое же

2)Справа вывести голосовалку и текстовые блоки

3)Слева вывести счетчики, текстовые блоки и курс доллара

4)Установить компонент гостевой книги и настроить

5)Установить компонент какой нибудь интересной галереи и настроить

6)Настроить форму заказа тура как эту примерно http://www.zhananur.kz/index.php?name=online и форму обратной связи

7)Ну и компонент расширеный редактор JCE

Все это делается стандартными средставми джумлы

Если еще что то специфическое можете сделать или устаноить какой нибудь компонент специально для турфирмы, то будет вобще замечательно