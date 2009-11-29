Настроить джумловский шаблон

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок268 просмотров
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Вот этот сайт на джумле http://liatours.kz/ надо настроить в точности как этот сайт http://www.zhananur.kz/index.php , установить все компоненты и модули, а именно:

1)Вверху сделать выпадающее меню такое же

2)Справа вывести голосовалку и текстовые блоки

3)Слева вывести счетчики, текстовые блоки и курс доллара

4)Установить компонент гостевой книги и настроить

5)Установить компонент какой нибудь интересной галереи и настроить

6)Настроить форму заказа тура как эту примерно http://www.zhananur.kz/index.php?name=online и форму обратной связи

7)Ну и компонент расширеный редактор JCE

Все это делается стандартными средставми джумлы

Если еще что то специфическое можете сделать или устаноить какой нибудь компонент специально для турфирмы, то будет вобще замечательно

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
zverev
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Сделал все качественно, очень. РЕКОМЕНДУЮ
Хороший заказчик, платит вовремя :) , уже 2й раз сотрудничаем, всем советую.
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