Настройка oscommerce

$30
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется консультация по oscommerce vam edition.

Перечень:

-Настройка шопа

-Ресайз картинок

-Настройка платежной части (Приват банк)

-Вывод товара в нужной мне конфигурации

Прошу писать сразу цены.

14 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DragonBlack
Сергей 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
  • Похожие заказы

  • Joomla + Sobi 2 , поставить, настроить

    $25

    Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется. Английский язык. В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натяжка готовой верстки на MODx

    $250

    Здравствуйте. Сайт с точки зрения программинга простой. В проекте около 4 шаблонов верстки. Прокрутка фотоблока, поиск, больше ничего не тривиального нет. Тех. задание отправим профессиональным ответственным людям. Опыт должен быть с MODx минимум 5 коммерческих проектов. Показывайте сначала портфолио, господа. Больше всего ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультации по Joomla 1.0 модулям, компонентам

    Требуется специалист по Joomla, который сможет внятно объяснить и проконсультировать по возникающим вопросам в доработке сайта на данной CMS, а также по установке и настройке модулей и компонентов. Консультации в ICQ, путем переписки ;)

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на Джумла. Версия 1.5.15.

    Требуется спец по Джумле, версия 1.5.15, для доработки некоторых функций сайта: www.kvartiroobmen.ru согласно приложенному ТЗ. От вас- примеры разработок на этом движке, конкретные сроки и цена. Опыт по сео- плюс в выборе.

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Phoca Gallery 2.5.3

    Не могу понять. Ставлю параметры 900х600 для увеличенных фоток, так он из фоток 600х900 тоже делает фотки 900х600. Причем месяц назад загружал фотки все было норм ) С меня отзыв и 60 центов. ( больше на ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по Joomla

    Добрый день, нужна консультация по Joomla - в этот раз вопрос таков : Есть страница на которой выводится список новостей используя loadposition (список новостей = дата + ссылка на новость). Нужно сделать так чтобы ссылки на новость ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад