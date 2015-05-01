Доработка сайта на Джумла. Версия 1.5.15.

Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется. Английский язык. В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия ...
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Требуется спец по Джумле, версия 1.5.15, для доработки некоторых функций сайта: www.kvartiroobmen.ru согласно приложенному ТЗ. От вас- примеры разработок на этом движке, конкретные сроки и цена. Опыт по сео- плюс в выборе.
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