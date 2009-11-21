Drupal. Написание мини-модуля или консультация.

$15
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки140 просмотров
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Необходима небольшая консультация по Drupal. Знающим людям делов на 5 мин.

Требования описаны в приложенном файле.

Необходимо или решить задачу в виде модуля (небольшого) или дать устное описание что надо использовать. Например:

1) создать module_install (кот. является хуком к hook_install) массив, кот.описывает таблицу

2) для вывода данных в виде таблицы надо использовать theme_table

3) данные из этой таблицы должны редактироваться, для этого надо создать отдельные ноды или ещё что-то (тут основные проблемы)

и т.д.

По срокам - желательно быстрее. Тем более, что код требуется в последнюю очередь, можно просто словами описать, но подробоно и на ГРАМОТНОМ русском, не забывать про пунктуацию, хотя бы. Работы минут на 10 знающим.

В аську писать не надо. Достаточно писать в предложении или в личку. Приоритет отдается меньшим ценам (ибо задача тривиальная) / опытности. Если человек опытный и качественно поможет, то и денег не жалко=)

Drupal
14 лет назад
UAS
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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