Mod_virtuemart_1.1.3.j15.zip - этот модуль не хочет устанавливаться вобще сам virtuemart тож автоматом не ставился, установил вручную
Drupal. Написание мини-модуля или консультация.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима небольшая консультация по Drupal. Знающим людям делов на 5 мин.
Требования описаны в приложенном файле.
Необходимо или решить задачу в виде модуля (небольшого) или дать устное описание что надо использовать. Например:
1) создать module_install (кот. является хуком к hook_install) массив, кот.описывает таблицу
2) для вывода данных в виде таблицы надо использовать theme_table
3) данные из этой таблицы должны редактироваться, для этого надо создать отдельные ноды или ещё что-то (тут основные проблемы)
и т.д.
По срокам - желательно быстрее. Тем более, что код требуется в последнюю очередь, можно просто словами описать, но подробоно и на ГРАМОТНОМ русском, не забывать про пунктуацию, хотя бы. Работы минут на 10 знающим.
В аську писать не надо. Достаточно писать в предложении или в личку. Приоритет отдается меньшим ценам (ибо задача тривиальная) / опытности. Если человек опытный и качественно поможет, то и денег не жалко=)
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