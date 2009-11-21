Нужен специалист на постоянную занятость на проекте с движком ДЛЕ. Опыт по работе с данным движком, при выборе исполнителя будет учитываться. Также если есть сертификаты по знанию данной CMS ки также предоставьте. Требуется оперативное выполнение заданий - называется задание - исполнитель называет дату сдачи - после этого скрипт поднимается на тестовом и после успешного устранения багов интегрируется в рабочую систему. Оплата от 200 и выше.