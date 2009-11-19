Доработка административной части сайта на bitrix

Необходимо доработать административную часть сайта для агенства по продаже недвижимости. В данный момент полностью реализована часть сайта"витрина", где выставлены объекты, и где-то наполовину часть для управления заявками от клиентов.

Надо: включиться в работу, разобраться, что уже сделано, и доделать. Есть один программист, нужен ещё один, по нашей оценке вдвоём можно уложиться за неделю.

Примерное описание во вложении.