Joomla+ Virtuemart

$250
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть диз, необходимо натянуть на джумлу, + магазин.

Сложного ничего нет- падающие подменю, рекомендуемые и популярные товары.

Ответственный исполнитель с положительными отзывами.

срок- 2 недели

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
korifey
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MOTOR1ST
Иван 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$150
7 дней
Иван выполнил проект на отлично! Как всегда, оперативно решает возникающие вопросы, постоянно находится на связи, относится к проекту "с душой" -) Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Интересное и плодотворное взаимное сотрудничество. Четкое понимание предмета и постановка задач. Четкое выполнение условий. Отличный заказчик !!!
  • Похожие заказы

  • Установить джумлу с интересным шаблоном

    Надо установить джумлу с каким нибудь интересным шаблоном для турагентства выбирать буду по красоте шаблона основные требования: синий цвет трехколоночный широкий с верхней выезжающей менюшкой нужно настроить все как тут: http://www.zhananur.kz/index.php резиновый Филатова Алина (Luskan) не может подобрать шаблон кстати джумлу необязательно

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо поставить сайт на Джумлу или WP

    $20

    Есть html-верстка - см. вложенный файл. Надо ее поставить на Джумлу или WP. Там будет до 10 внутренних страниц, у которых должны быть нормальные урлы (напр. site.ru/elki) Адрес сайта будет http://www.elki-novogodnie.ru. Там сейчас внизу есть текст. Во время ...

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать компоненты Joomla для работы с JACL

    JACL куплен, установлен, но компоненты не работают с группами, созданными средствами JACL. Необходимо поменять запросы в скриптах, для человека знающего JACL - пол часа дела. Joomgallery: byostech выслали патч, после него доступ к категорям работает отлично, но ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Битрикс, портфолио

    Переносим проект с модификациями. С хтмл на Битрикс. Программист не справляется. http://newtest.soldis.ru/portfolio/ что нужно сделать: 1) кроссбраузерно сверстать новое портфолио 2) сделать новые разделы (слева) и подразделы (справа). Структуру портфолио взять из соответствующих сайтов. http://www.soldis-creative.ru/, http://www.soldis-naming.ru/html/portfolio.html и т.д. 3) наполнить ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простая подработка для верстальщика

    $10

    Буду краток. Задание простое. Я даю шаблон joomla 1.5.14, он резиновый, нужно только доверстать хедер и футер, картинки имеются и порезаны, нужно только правильно прописать css стили что бы левый и правый край были на своих ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад