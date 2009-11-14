Битрикс, портфолио

Переносим проект с модификациями. С хтмл на Битрикс.

Программист не справляется.

http://newtest.soldis.ru/portfolio/

что нужно сделать:

1) кроссбраузерно сверстать новое портфолио

2) сделать новые разделы (слева) и подразделы (справа). Структуру портфолио взять из соответствующих сайтов. http://www.soldis-creative.ru/, http://www.soldis-naming.ru/html/portfolio.html и т.д.

3) наполнить каждый раздел по одной работе, работы брать с соответствуюших сайтов, причем если работа большая - то нужно справа прикрепить бегунок (обновленный код которого можно взять со страницы http://newtest.soldis.ru/tech/ )

После этого все это дело утверждается. После утверждения в течение 2х-3х месяцев - перенос всего портфолио, но это уже будет оплачиваться отдельно.

По срокам 1)-3) - 1-2 дня, максимум 3.