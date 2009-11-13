Настроить галерею на Битриксе

Исполнитель взялся за заказ, состоящий из трех пунктов. Выполнил один и пропал. Несколько раз я ловил его в аське и получал обещания, что все будет доделано. Жалею, что выслал предоплату - если бы знал, что будет выполнена только часть работ и что человек подведет - уменьшил бы сумму. Работать по предоплате с данным исполнителем не рекомендую.