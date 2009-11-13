Настроить галерею на Битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется сайт на битриксе. В нем созданы инфоблоки галереи (фото, видео, звук). Нужно подвязать имеющиеся шаблоны для вывода этих галерей.

Подробности - в ТЗ по запросу.

1 день

14 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
cmslife
Артем 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$50
1 день
Исполнитель взялся за заказ, состоящий из трех пунктов. Выполнил один и пропал. Несколько раз я ловил его в аське и получал обещания, что все будет доделано. Жалею, что выслал предоплату - если бы знал, что будет выполнена только часть работ и что человек подведет - уменьшил бы сумму. Работать по предоплате с данным исполнителем не рекомендую.