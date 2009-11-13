Необходимо изменить вывод новостей (фото) на DLE 8.2 Вывод в три колонки! Сайт представляет из себя галерею фото, поэтому нужно сделать вывод фото в три колонки (только заголовок и фото)! Предоставляю пример сайта, урл своего сайта и шаблон! Оплата ...
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Нужно сделать ЧПУ для Joomla+Virtuemart
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