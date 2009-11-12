Срочный проект! Джумла, mtree. Сделать аналог!

СРОЧНЫЙ ПРОЕКТ!!! Сделать в течение 1-2 часов!

http://www.gravii.ru/

нужно создать каталог

"Где купить стройматериалы" или "Поставщики стройматериалов".

Разместить его можно внизу главной страницы, под квадратными

картинками стройматериалов.

каталог нужно сделать подобный как на www.piternedv.ru

Каждая страница каталога будет выглядеть так:

Поставщик сторойматериалов: ООО "Стройматериалы"

Адрес: г. Москва, ул. Складочная, д. 82, корп.2

Телефоны: (495) 732-98-09

Тайтл страницы каталога должен содержать:

ООО "Ромашка": адрес, телефон, отзывы.

У каждого поставщика будут те же возможности что и на питернедве:

Написать отзывРекомендоватьНеточность!Посмотреть на карте

По аналогии со станциями метро Питера (главная страница Питернедва) тут нужно сделать разбивку по алфавиту (А, Б, В...)

В левом меню соответственно сделать меню Каталог фирм.

Вместо

Покупка/продажа коммерческой недвижимости

2

Аренда коммерческой недвижимости

3

Покупка/продажа жилой недвижимости

7

Юридические услуги

будет перечисление тех услуг, которые предоставляет фирма, в строчку.

Доступ к www.piternedv.ru я ПРЕДОСТАВЛЮ!

Нужно перенести функционал в www.gravii.ru!!