Перенести сайт на Joomla + правки

Движок на Друпале, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект туристического портала.. Читайте внимательно ТЗ, бу работать с тем кто сделаем быстро и качественно. Заказов будет много! -------------------- Требования к Исполнителю: В сервисе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести простой сайт с самописной админки на жумлу и внести некоторые правки. (Другие пункты меню, расположение статей).
По результатам возможна постоянная работа. Сразу пишите ориентировочную стоимость и сроки!
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