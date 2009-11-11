Перенести сайт на Joomla + правки

Движок на Друпале, нужно на него установить необходимые модули, его сконфигурировать и структурировать под наш проект туристического портала.. Читайте внимательно ТЗ, бу работать с тем кто сделаем быстро и качественно. Заказов будет много! -------------------- Требования к Исполнителю: В сервисе ...