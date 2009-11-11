Перенести сайт на Joomla + правки

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок316 просмотров
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Требуется перенести простой сайт с самописной админки на жумлу и внести некоторые правки. (Другие пункты меню, расположение статей).

По результатам возможна постоянная работа. Сразу пишите ориентировочную стоимость и сроки!

Joomla
14 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SeroK
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
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